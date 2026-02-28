زيلينسكي يبرر إلغاء الانتخابات: ليست أولوية للأوكرانيين

برر فلاديمير زيلينسكي امس الجمعة، إلغاء الانتخابات في أوكرانيا بأن الانتخابات ليست مهمة للأوكرانيين، بعد دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء انتخابات، بعدما انتهت ولاية زيلينسكي منذ 20 ايار / مايو 2024.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة سكاي نيوز: “لدي سؤال. لماذا تُعدّ الانتخابات في أوكرانيا مهمة جدًا للروس والأمريكيين، وليست مهمة للأوكرانيين؟”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في كانون الأول/ ديسمبر 2025 بضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وسبق أن وصف زيلينسكي بأنه “ديكتاتور بلا انتخابات”، مشيرًا إلى أن نسبة تأييده انخفضت إلى 4%.

وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 ايار / مايو 2024، وتم إلغاء انتخابات رئاسة أوكرانيا آنذاك استنادًا إلى فرض الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

وكان زيلينسكي قد صرّح بأن الانتخابات في الوقت الراهن “غير مناسبة”.

وفي منتصف شباط / فبراير 2026، لم يستبعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة بالتزامن مع استفتاء، غير أنه لم تصدر بعد ذلك أي تصريحات إضافية بهذا الشأن.

