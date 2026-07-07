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    دولي

    الدفاع الجوي الروسي يسقط 9 مسيرات كانت متجهة إلى موسكو

      أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع أسقطت تسع طائرات بدون طيار كانت متجهة نحو موسكو، في حصيلة تصاعدية خلال ساعات.

      وقال سوبيانين في منشور على تطبيق “ماكس”، إن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت في البداية من صد هجوم طائرة مسيرة واحدة، ثم أعلن لاحقا عن إسقاط ثماني طائرات أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى تسع مسيرات.

      وأكد العمدة أن فرق الطوارئ تعمل حاليا في مواقع سقوط الحطام، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تتعامل مع الهجمات المستمرة بكفاءة عالية.

      ويأتي هذا التصدي، الذي يعد الأحدث في سلسلة من الهجمات، في ظل تكثيف أوكرانيا استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى لاستهداف مواقع داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية في العاصمة ومناطق أخرى.

      وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل دوري البنى التحتية في المدن والمناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا، بهدف إثارة الرعب والفزع في صفوف المدنيين، فيما ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

      المصدر: روسيا اليوم

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