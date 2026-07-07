وزير الدفاع البولندي: أوكرانيا على استعداد لاستئناف المفاوضات حول “ميغ 29”

أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن أوكرانيا مستعدة لاستئناف المفاوضات حول توريدات مقاتلات “ميغ 29” مقابل تقنيات صناعة الطائرات المسيرة.

وقال الوزير”كنت أعتقد أن المفاوضات ستصل إلى طريق مسدود، لكن الأسبوع الماضي، وربما موقفنا الواضح والثابت، مثل فرصة للمناقشة اللاحقة”.

وأضاف: “تلقينا طلبا من الجانب الأوكراني، وهم ما زالوا مهتمين بذلك”.

وأكد أن وارسو قد وجهت مقترحاتها خلال السنتين المقبلتين، وهذا يجعل التبادل ممكنا، موضحا أن الحديث يدور حول التبادل بالذات، وليس حول تقديم المقاتلات البولندية لأوكرانيا.

يذكر أن بولندا كانت قد أعلنت في أواخر يونيو الماضي أنها لن تقدم مقاتلات “ميغ 29” القديمة الموجودة لديها لأوكرانيا، لأن كييف رفضت تقديم تقنيات صناعة الطائرات المسيرة والتصدي لها لوارسو.

المصدر: وكالة تاس الروسية