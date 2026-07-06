زيلينسكي يدعو قمة الأطلسي إلى “قرارات قوية” بعد هجمات روسيا على كييف

حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه على اتخاذ “قرارات قوية” خلال قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة هذا الأسبوع في أنقرة، إثر هجوم روسي على كييف أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل الليلة الماضية.

وقال زيلينسكي عبر” فيسبوك”: “من الأهمية بمكان أن يخرج العالم، وفي مقدمته الولايات المتحدة وشركاؤنا الأوروبيون، من قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بقرارات قوية لدعم دفاعاتنا الجوية”.

فون دير لايين: غارات روسيا على كييف تظهر حاجة أوكرانيا الماسة لتعزيز دفاعاتها

من جهتها، رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الغارت الروسية الجديدة على كييف تُظهر أن أوكرانيا بحاجة “ملحة” إلى أنظمة دفاع جوي.

وقالت رئيسة المفوضية في منشور عبر منصة “إكس”: “سنناقش هذا الأمر هذا الأسبوع في أنقرة، خلال قمة حلف شمال الأطلسي”.

المصدر: الفرنسية