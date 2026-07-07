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    العتبة الحسينية في كربلاء تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال موكب تشييع الشهيد الامام الخامنئي (قدس سره) واقامة الصلاة ووضع خطة إعلامية متكاملة

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