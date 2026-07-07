العتبة الحسينية تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال موكب تشييع الشهيد الامام الخامنئي (قدس سره)

أعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة في بيان رسمي عن استكمال استعداداتها الخدمية والتنظيمية لاستقبال موكب تشييع الشهيد سماحة الامام الخامنئي (قدس سره) داخل مرقد الامام الحسين (عليه السلام)، وذلك تنفيذا لتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي لها الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والامين العام الاستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، وبمشاركة مختلف الأقسام لضمان تنظيم المراسم بانسيابية عالية.

واضافت ان ادارة العتبة الحسينية استكملت تهيئة مسارات حركة الموكب والمشاركين، مع تهيئة كوادر خدمية وطبية، وتنظيم المحاور الرئيسية لدخول وخروج الموكب، فضلا عن تهيئة الاجواء داخل المرقد الشريف لأداء مراسم الصلاة التي ستقام بإمامة ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

وعلى الصعيد الاعلامي اعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن وضع خطة إعلامية متكاملة لتغطية مراسم التشييع، فضلا عن تسهيل عمل الكوادر الاعلامية المحلية والعربية والاجنبية،

وأكدت العتبة الحسينية المقدسة أن جميع كوادرها تعمل بروح المسؤولية، داعية المشاركين إلى ضرورة التعاون مع الجهات التنظيمية لضمان اقامة المراسم بانسيابية عالية.