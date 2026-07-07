الاتحاد العمالي عن لقاء السرايا بحضور الأسمر: اتفاق على حفظ حقوق جميع العاملين والمياومين في “اوجيرو”

أعلن الاتحاد العمالي العام، في بيان، ان رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، “عقد لقاء مع دوله رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الاتصالات ووزير العمل ونقابه هيئه “اوجيرو”، وتم الاتفاق على حفظ حقوق جميع العاملين بمن فيهم المياومون في اوجيرو، وحفظ استمراريه عملهم واستمراريه صرف رواتبهم، اضافه الى ضروره تحسين اوضاعهم المعيشيه ورواتبهم وتقديماتهم، والتعهد بحفظ الحقوق والتقديمات المنصوص عنها في انظمه الهيئه وتعزيز تقديمات ورواتب العمال المياومين اسوة بزملائهم في الهيئة.

كما تم الاتفاق على وضع هذه التعهدات موضع التنفيذ بموجب قرارات حكومية ، بحيث تحفظ حقوق الجميع، على ان يستمر الحوار بين وزير الاتصالات ووزير العمل ونقابه هيئه اوجيرو والاتحاد العمالي العام لوضع الصياغه النهائيه.

لذلك فان الاتحاد العمالي العام ازاء التعاون الايجابي والتعهدات المطلوبة يعلن تعليق الاعتصام الذي كان مقررا في الثامن من تموز على ان يبقي الاجتماعات مفتوحه لاتخاذ القرار اللازم على ضوء الاتصالات الجاريه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام