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    من إيران… متابعة مباشرة لمراسم تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) مع مراسلنا محمد حسن قاسم

    المصدر: موقع المنار

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