ميرتس: وقف إطلاق النار في أوكرانيا شرط مسبق لأي مفاوضات مع روسيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا يشكل “شرطا مسبقا” لبدء أي مفاوضات سلام مع روسيا، وذلك خلال فعالية انتخابية في بلدة فولكمارسن.

وقال ميرتس “كان هناك شرط مسبق واحد فقط: إذا أردنا التحدث (عن السلام)، فعلى الأقل يجب أن تصمت الأسلحة”. وأضاف أنه مستعد للحوار مع روسيا، لكن مثل هذه المفاوضات “لا معنى لها” في الوقت الحالي بسبب الهجوم المستمر للقوات المسلحة الروسية.

وفي نهاية كانون الثاني / يناير، كان ميرتس قد رفض دعوات ممثلي الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، العضو في الائتلاف الحاكم، لإجراء مفاوضات مباشرة مع موسكو بشأن أوكرانيا، مكتفيا بالإشارة إلى أنه يراقب عن كثب المفاوضات الجارية ويأمل في اختتامها قريبا.

من جانبه، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح سابقا بأن فكرة وقف إطلاق النار الفوري وتجميد النزاع على خط التماس “لن تحل الأسباب الجذرية للنزاع ولن تساهم في التسوية”.

وشدد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا على أن موسكو تدعو حصرا إلى تسوية طويلة الأجل دون أي هدن مؤقتة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد إزالة الأسباب الجذرية للنزاع، وفي مقدمتها تهديدات توسع الناتو واضطهاد الناطقين بالروسية في أوكرانيا.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت، الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي أساس للمطالبة بمكان على طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيرة إلى أن أوروبا تقدم القروض لأوكرانيا، على سبيل المثال، باستخدام “العائدات من الأصول الروسية المجمدة، أو في الحقيقة المسروقة”.

المصدر: روسيا اليوم