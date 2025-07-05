دولي

فرنسا | رئيس وزراء ماليزيا يعلن دعم مؤتمر ماكرون لإحياء حل الدولتين والأخير يؤكد استمرار الدفع لعقده

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، امس الجمعة، دعم بلاده الكامل للمبادرة التي أطلقتها فرنسا لإحياء مسار حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء الاعلان، ضمن زيارة رسمية لرئيس الوزراء الماليزي إلى فرنسا، التقى خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، و تناول خلالها الطرفان ملفات التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي في قصر الاليزيه، دان رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم: “بشدة استمرار القصف والفظائع التي تُرتكب بحق المدنيين، من نساء وأطفال، و من المؤسف أن المجتمع الدولي عاجز عن وضع حد لهذه المأساة”.

و قال إبراهيم: ” إننا نُثمّن ونؤيد مبادرتكم، ولا خلاف على أهمية تحقيق السلام، وإذا كان ذلك يتطلب التزام الطرفين، فنحن نتفق معكم، ولهذا نحن ملتزمون بحل الدولتين”.

من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة إعادة إطلاق مسار سياسي واضح، قائلاً: ” لا يمكن التوصل إلى حل دائم دون فتح أفق سياسي واضح يستند إلى قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بأمان كامل، مع تمكين قيام دولة فلسطينية وتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل لإسرائيل”، على حد تعبيره.

ولفت ماكرون، الى أنّ ” الدينامية التي أطلقناها من أجل المؤتمر الدولي بهدف تنفيذ حل الدولتين، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، ينبغي أن تتواصل في أسرع وقت”.

وأجرى ماكرون الخميس مباحثات هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة تحديد موعد جديد للمؤتمر.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الجمعة خلال زيارته روسيا “نتباحث مع فرنسا لتحديد موعد ملائم، وأتوقع الا يتأخر المؤتمر”، واعدا بإعلان موعد “في الأيام المقبلة، بحلول نهاية هذا الأسبوع”.

وكان مقررا أن يترأس ماكرون في 18 حزيران/يونيو في الأمم المتحدة، الى جانب السعودية، مؤتمرا دوليا لإحياء حل الدولتين. لكن العدوان الإسرائيلي ثم الأميركي على إيران، أجبرته على إرجاء هذا الموعد.

ويعتزم ماكرون في هذا المؤتمر الاعتراف بدولة فلسطين، وهو يحاول إقناع دول في العالمين العربي والإسلامي بالقيام بخطوة نحو الاعتراف بـ” إسرائيل “

وترغب فرنسا في تجنب تزامن انعقاد المؤتمر مع الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر. وقال ماكرون الاسبوع الفائت إنه “يأمل” في إطلاق مبادرته خلال شهر تموز/يوليو الجاري.

المصدر: وكالات