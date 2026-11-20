فرنسا | وزيرة التحول البيئي تتعهد بـ”الكفاح” من أجل إدراج إشارة إلى الكهرباء “النظيفة” في COP31

أعلنت وزيرة التحول البيئي الفرنسية مونيك باربو أن “بلادها ستكافح من أجل إدراج إشارة إلى الكهرباء النظيفة في نص مؤتمر الأطراف COP31، وذلك في وقت كشف فيه شريك استضافة المؤتمر أستراليا عن مشروع اتفاق لا يذكر الوقود الأحفوري لكنه يتضمن هدفاً لكهربة الاقتصاد العالمي”.

وقالت وزيرة التحول البيئي الفرنسية مونيك باربو، في تصريح صحافي على هامش أعمال المؤتمر المنعقد في مدينة أنطاليا التركية: “سنكافح من أجل كهربة نظيفة قائمة على الطاقات المتجددة والطاقات منخفضة الكربون، وهو التعبير الذي نستخدمه دولياً عندما نتحدث عن الطاقة النووية”.

ويأتي هذا الموقف الفرنسي في ظل مفاوضات ماراثونية يشارك فيها نحو 200 دولة، أمامها مهلة حتى يوم الجمعة للتوصل إلى اتفاق نهائي يُتخذ بتوافق الآراء.

وينعقد المؤتمر في ظل صدمة طاقة عالمية ناجمة عن الحرب الإيرانية، وظاهرة إل نينيو القياسية، وكوارث تغذية بتغير المناخ من أوروبا إلى نيبال.

وكان مشروع اتفاق شامل كُشف عنه في وقت سابق من الأسبوع قد طرح مواقف متباينة بشأن ملفات خلافية من الطاقة إلى التمويل والتجارة، وتعرض لانتقادات بسبب نطاقه وتعقيده.

المصدر: وكالة يونيوز