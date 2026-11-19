الخلافات مستمرة في “كوب 31” وسط ترقب اجتماع وزاري لدفع المفاوضات قدما

في اليوم العاشر من مؤتمر للأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 31” المقام في أنطاليا التركية، لا تزال الخلافات كثيرة بين المشاركين، فيما يُنتظر أن يجتمع الوزراء في وقت لاحق من اليوم لمحاولة إحراز تقدم في المفاوضات.

وفي محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن صيغة أولية لمشروع القرار نُشرت الاثنين وأثارت انتقادات واسعة مُذاك، دُعي الوزراء المشاركون في المؤتمر إلى جلسة محادثات غير رسمية في وقت لاحق من اليوم، لشرح نقاط التوافق التي يرونها وما يحتاجون إليه “للتوصل إلى اتفاق”.

وتتناول المسودّة التي أعدّتها الرئاسة الأسترالية للمؤتمر بالتعاون مع تركيا، ملفات عدة ذات تطلعات متباينة أحيانا، من بينها التخلي عن الوقود الأحفوري، وتمويل جهود التكيّف مع التغير المناخي.

ولا تزال مسألة التمويل التي تعهدت الدول المتطوّرة المسؤولة عن الجزء الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة، بتوفيرها للدول النامية لمساعدتها في مكافحة آثار التغير المناخي، موضع خلاف كبير في مسارات تفاوضية عدة.

ويتسبب موعد نشر التقارير الرئيسية المقبلة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي بتوتر العلاقات بين الدول منذ أشهر، وبات يشكّل نقطة خلاف “كوب 31”.

يطالب الاتحاد الأوروبي والبلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة بنشر المجموعة التالية من تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي قبل إجراء “تقييم عالمي” حاسم للجهود المبذولة للحد من الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار والمقرر إجراؤه عام 2028.

في المقابل، تطالب دول أخرى، من بينها السعودية والهند، بتأجيل هذه الاستنتاجات إلى العام 2029.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية