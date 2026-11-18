لبنان وفرنسا يبحثان تعزيز التعاون والملفات المشتركة

عقدت لجنتا الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية بحضور السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل اجتماعا في مجلس النواب اللبناني، تناول مجموعة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا والتعاون البرلماني بين البلدين.

وفي الشق الأمني، أطلع السفير الفرنسي النواب على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني قد يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة. وفي الشأن المالي والاقتصادي، جرى البحث في الإصلاحات المطلوبة على مستوى الدولة والإدارات العامة.

المصدر: موقع المنار