تقرير مصور | وقفة تضامنية في صيدا مع علماء البحرين رفضاً للأحكام الصادرة بحقهم

من مدينة صيدا، تضامن مع علماء البحرين ضد الاحكام الجائرة بحقهم. تقرير: أمين شومر المصدر: موقع المنار