البلاديوم: قاهر الذهب

في الوقت الذي يتهافت فيه المستثمرون والأفراد على اقتناء الذهب كملاذ آمن، يتربع معدن آخر بصمت على عرش المعادن النفيسة، متجاوزاً قيمة “المعدن الأصفر” بمراحل، وهو الروديوم (Rhodium)، المعدن الذي لا يعرفه الكثيرون، ولكنه يمثل العصب الحيوي لصناعات عالمية كبرى، ويصل سعره إلى أرقام خيالية تجعل من الذهب يبدو “رخيصاً” بالمقارنة.

لماذا هو الأغلى في العالم؟

لا يكمن سر غلاء الروديوم في لونه الفضي اللامع فحسب، بل في ندرته الشديدة وصعوبة استخراجه، فبينما يتم إنتاج آلاف الأطنان من الذهب سنوياً، لا يتجاوز الإنتاج العالمي من الروديوم حوالي 30 طناً مترياً فقط، كما أن “الروديوم ليس مجرد معدن نفيس، بل هو عنصر استراتيجي نادر، استخراجه عملية معقدة للغاية، حيث لا توجد مناجم مخصصة للروديوم وحده، بل يتم الحصول عليه كمنتج ثانوي أثناء تعدين البلاتين والنيكل.”

وتتركز معظم احتياطيات هذا المعدن في مكان واحد تقريباً، حيث تنتج جنوب أفريقيا وحدها حوالي 80% من الإمداد العالمي، مما يجعل سعره حساساً للغاية لأي اضطرابات سياسية أو عمالية في تلك المنطقة.

الروديوم مقابل الذهب

حتى منتصف فبراير 2026، سجلت أسعار الروديوم مستويات قياسية وصلت إلى حوالي 10,750 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وفي المقابل، ورغم الارتفاعات الكبيرة التي شهدها الذهب ليصل إلى مستويات تقارب 4,500 دولار للأوقية، يظل الروديوم محلقاً في منطقة سعرية بعيدة، حيث تبلغ قيمته أكثر من ضعف قيمة الذهب.

“رئة السيارات”: الاستخدام الأهم

قد تتساءل: أين يذهب كل هذا المعدن الغالي؟ الإجابة تكمن في سيارتك، يُستخدم حوالي 80% من الروديوم العالمي في صناعة المحولات الحفازة (Catalytic Converters) في عوادم السيارات، حيث يعمل الروديوم كعامل حفاز لا مثيل له في تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين السامة، وتحويلها إلى غازات غير ضارة قبل خروجها من العادم، ومع تشديد القوانين البيئية العالمية، زاد الطلب على هذا المعدن بشكل جنوني، مما دفع بأسعاره إلى مستويات غير مسبوقة.

استخدامات أخرى مذهلة

بالإضافة إلى صناعة السيارات، يدخل الروديوم في مجالات فاخرة وتقنية أخرى:

المجوهرات: يُستخدم لطلاء الذهب الأبيض والفضة لمنحها لمعاناً براقاً وحماية فائقة ضد الخدش والتآكل.

المرايا المتطورة: نظراً لقدرته العالية على عكس الضوء، يُستخدم في صناعة المرايا المتخصصة وكشافات الإضاءة القوية.

الصناعات الكيماوية: يُستخدم كعامل حفاز في إنتاج حمض النتريك والعمليات الهيدروجينية.

خصائص فيزيائية فريدة

ينتمي الروديوم إلى مجموعة “عناصر البلاتين”، ويتميز بخصائص تجعله فريداً:

مقاومة التآكل: لا يتأثر بالأكسجين أو الرطوبة، مما يجعله مقاوماً للصدأ بشكل كامل.

درجة انصهار عالية: تبلغ درجة انصهار الروديوم حوالي 1,964 درجة مئوية، مما يجعله مثالياً للاستخدامات التي تتطلب تحمل حرارة شديدة.

الصلابة: هو أكثر صلابة بكثير من الذهب والبلاتين.

