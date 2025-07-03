دولي

ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق عاجل مع واشنطن

حثّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق “سريع وبسيط” بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، قبل أيام فقط من الموعد النهائي للمفاوضات بين الجانبين.

وقال ميرتس، من برلين، اليوم الخميس إنه “من الأفضل التوصل إلى حل سريع وبسيط بدلاً من حل طويل ومعقد يظل في مرحلة التفاوض لعدة أشهر”، مشدداً على “الحاجة إلى اتفاق سريع لإزالة عبء الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية على شركاتنا”.

كما أكد أن “المحادثات الحالية لا تتعلق باتفاق تجاري مفصّل بدقة، بل بحلٍّ سريع للنزاع بشأن الرسوم الجمركية”، مشيراً إلى “الحاجة إلى اتفاق سريع خصوصاً في ما يتعلق بالصناعات الرئيسية في البلاد: الكيماويات والأدوية والهندسة الميكانيكية والألمنيوم والصلب والسيارات”.

وتنتهي مهلة التفاوض الأربعاء المقبل، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستفرض واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 20% على صادرات أوروبية، تضاف إلى رسم أساسي نسبته 10%.

وكان البنك المركزي الألماني حذّر الشهر الماضي من أن ألمانيا قد تواجه عامين إضافيين من الركود إذا تصاعدت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

المصدر: مواقع إخبارية