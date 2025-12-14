الأحد   
   14 12 2025   
   23 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:48
    دولي

    المستشار الألماني يحذر من تحول مزلزل في مراكز القوة العالمية

      حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من الانشغال بالخلافات الداخلية بينما يشهد النظام الدولي تحولات عميقة تؤثر على موازين القوة السياسية والاقتصادية.

      وقال ميرتس، خلال خطاب أمام مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ميونخ: “لن يُحاسب السياسيون مستقبلاً على تفاصيل داخلية، بل على ما قدموه لحماية الحرية والسلام والديمقراطية واقتصاد السوق في قلب أوروبا”، مؤكداً أن هذه القيم باتت مهددة في المرحلة الراهنة.

      وأشار إلى أن التغيرات الجارية تمثل تحولاً شبه تكتوني في مراكز القوة عالمياً، مشدداً على أن ألمانيا وأوروبا في صلب هذه التحولات.

      وأضاف أن حجم تأثير هذه التغيرات لن يتضح إلا بعد سنوات، وأن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على القيم الأساسية للأمة الأوروبية أكثر من أي خلاف داخلي عابر، في ظل سياق دولي متوتر وإعادة رسم للأولويات الاستراتيجية العالمية.

      المصدر: وسائل إعلام ألمانية

