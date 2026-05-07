ميرتس: ألمانيا تواجه منعطفا تاريخيا وتحديات خارجية وداخلية

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده تواجه تغيرات كبيرة في العالم ومشاكل هيكلية متراكمة داخل البلاد، والتي تشكل مجتمعة “نقطة تحول وانعطاف تاريخية”.

وأضاف ميرتس، في مؤتمر في ولاية شمال الراين وستفاليا الفيدرالية: “التغيرات التي نشهدها حاليا في العالم تتوضع متفاقمة على المشاكل الهيكلية المتراكمة في بلدنا. نحن، أيها السيدات والسادة، نشهد منعطفا تاريخيا عميقا، منعطفا يمر به كل جيل. أما نحن، الذين ولدنا بعد الحرب العالمية الثانية، فقد كنا محظوظين للغاية حتى الآن. لكننا الآن، وبعد مرور 80 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية، نشهد هذا الأمر مكررا”.

وذكر المستشار أن الاضطرابات والتحولات التي يشهدها العالم اليوم تتسم بالطابع الانفجاري وتتطور بسرعة فائقة. هذه الأزمة تخلق الضغوط التي تدفع نحو اتخاذ إجراءات.

وأشار ميرتس إلى أن ألمانيا تواجه تحديات وأزمات جديدة “أسبوعاً بعد أسبوع” لا يمكن عزوها فقط إلى السياسة الخارجية. ونوه بأن الأزمات المستمرة تؤثر على الحياة داخل ألمانيا نفسها، وتوجه لها التحديات، وتوضح أن ألمانيا يجب أن تتغير في نواح عديدة.

وفي حديثه عن عملية الإصلاح داخل ألمانيا، صرح ميرتس بأنه يخطط لمواصلة تسريعها، كما طلب من الألمان إبداء الصبر تجاه التغييرات التي تنفذها الحكومة الألمانية.

أظهرت دراسة سابقة أجرتها مؤسسة YouGov أن 74% من المواطنين الألمان لديهم رأي سلبي تجاه ميرتس. ووفقا للدراسة، انخفض عدد المواطنين الألمان الذين لديهم رأي إيجابي تجاه ميرتس بمقدار أربع نقاط مئوية مقارنة بشهر مارس، بينما ارتفع عدد الذين لديهم رأي سلبي بمقدار خمس نقاط مئوية.

قبل عام بالضبط، قام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رسميا بتعيين مستشار جديد لألمانيا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية