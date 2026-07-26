بعد عامين من التراجع.. إنتاج البترول المصري يقفز إلى أعلى مستوى



أعلنت مصر تسجيل أعلى مستوى لإنتاج البترول الخام منذ نحو عامين في خطوة تعكس تحسن مؤشرات الإنتاج المحلي بقطاع البترول، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف.



وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إن زيادة الإنتاج المحلي بالتزامن مع توجيه كميات أكبر من الخام المحلي والمستورد إلى معامل التكرير المصرية، أسهمت في تحقيق طفرة بقطاع التكرير خلال عام 2026، وتعظيم القيمة المضافة للخام عبر تحويله إلى منتجات بترولية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.



وأوضح بدوي أن معدلات تشغيل معامل التكرير المصرية ارتفعت إلى نحو 80% خلال العام الجاري، بما يدعم توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ويحد من الحاجة إلى الواردات.



وأشار إلى أن زيادة معدلات التشغيل تتيح أيضا التوسع في تصدير المنتجات البترولية التي لدى مصر فائض فيها، بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويدعم الميزان التجاري لقطاع البترول.



وانعكس تحسن أداء معامل التكرير على صادرات المنتجات البترولية، التي تجاوزت 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعادل إجمالي صادرات مصر من المنتجات البترولية خلال عام 2025 بالكامل.



وتستهدف مصر زيادة صادرات المنتجات البترولية إلى نحو 2.5 مليون طن خلال النصف الثاني من العام الجاري، فيما بلغت قيمة صادرات عدد من المنتجات، بينها وقود الطائرات والنافتا والشموع ومقطر التفريغ، نحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026.



واستعرض وزير البترول نتائج برامج رفع الكفاءة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للبترول في معامل التكرير، والتي أسهمت في زيادة إنتاج عدد من المشتقات الرئيسية، وعلى رأسها البنزين ووقود الطائرات والسولار.



وشملت مشروعات رفع الكفاءة زيادة إنتاج مجمع البنزين بشركة القاهرة لتكرير البترول في مسطرد بنحو 45 ألف طن من البنزين و40 ألف طن من وقود الطائرات شهريا، فيما تعمل شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك” بأكثر من 110% من طاقتها التصميمية.



كما ارتفع إنتاج شركة العامرية لتكرير البترول من بنزين 92 بنحو يتراوح بين 10 و15 ألف طن شهريا، بالتزامن مع رفع معدلات تشغيل معمل ميدور وتطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول.

المصدر: روسيا اليوم