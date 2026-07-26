عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي: قدرة إيران على الصمود وإمكاناتها التسليحية وسرعة إعادة الإعمار جاءت جميعها بما يفوق توقّعات الجميع