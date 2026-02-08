الأحد   
    لبنان

    نواف سلام يشارك في احتفال افتتاح السوق التجارية البديلة في النبطية

      يشارك رئيس الحكومة نواف سلام في احتفال افتتاح السوق التجارية البديلة. ويعتبر افتتاح سوق “عالبيدر” الموقتة، مبادرة أهلية إنسانية أطلقها أبناء مدينة النبطية دعمًا للعائلات التي فقدت مصادر رزقها، عقب تدمير سوق النبطية التاريخي نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية في 12 تشرين الاول 2024 في عدوان الــ 66 يوما.

      يهدف المشروع إلى إعادة إحياء سُبل العيش من خلال إنشاء سوق موقّتة ومجانية تضم اكثر من 80 محالا تجاريا ضمن مساحة محدودة، يتيح لأصحاب المحال المتضرّرة استئناف نشاطهم التجاري بكرامة، ريثما تتم إعادة بناء السوق الأساسي، ضمن إطار متكامل يراعي مبادئ الاستدامة والبعد البيئي.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

