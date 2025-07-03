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الهند | ارتفاع حصيلة انفجار في مصنع للمواد الكيميائية إلى 40 قتيلًا

ارتفعت إلى 40 قتيلًا و33 جريحًا، حصيلة انفجار لم تتّضح أسبابه بعد ودمّر مصنعًا للمواد الكيميائية في ولاية تيلانغانا جنوبي الهند، بحسب ما أعلنت الشركة المالكة للمصنع.

وقالت شركة “سيغاشي إندستريز” المالكة للمصنع، إنّها ستعوّض ذوي الضحايا بمقدار 10 مليون روبية (100 ألف يورو تقريبا) عن كل قتيل، كما ستساعد الجرحى الذين ستتولى كامل نفقات علاجهم.

وتواصلت الخميس عمليات البحث في موقع الانفجار، فيما كانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 35 قتيلًا في هذه الكارثة،وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الانفجار.

والحوادث الصناعية شائعة في الهند حيث لا تلتزم العديد من الشركات بمعايير السلامة العامة.

المصدر: وكالات