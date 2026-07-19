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    عربي وإقليمي

    تبادل إطلاق النار بين قوات الهند وباكستان في كشمير

      أفادت وسائل إعلام هندية بأن العسكريين الهنود دخلوا في تبادل إطلاق للنار مع القوات الباكستانية على الحدود في إقليم كشمير.

      وحسب قناة NDTV الهندية، فإن تبادلا عنيفا لإطلاق النار استمر نحو ساعتين عند خط المراقبة على محور راجاوري في كشمير.

      وأضافت القناة أن العسكريين الهنود منعوا من وصفتهم بـ”الإرهابيين” من عبور الحدود الهندية.

      وأصبح ذلك أكبر حادث من نوعه بين القوات الهندية والباكستانية منذ إعلان وقف إطلاق النار في ايار / مايو 2025 في أعقاب التصعيد العسكري في إقليم كشمير.

      وكانت الهند قد أطلقت عملية عسكرية في كشمير في نيسان / أبريل 2025 بعد تفجير في مدينة بهلغام، ووجهت ضربة إلى مواقع المسلحين داخل الأراضي الباكستانية، مما أسفر عن وقوع اشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية.

      وفي ايار / مايو الماضي أعلن رئيس أركان القوات البرية الهندية أن الجيش يستعد لتنفيذ عملية عسكرية جديدة في المنطقة في حال الضرورة.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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