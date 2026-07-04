خبير روسي يحذر من تلف محصول الأرز بالهند جراء “النينو” وقفزة تاريخية في الأسعار العالمية



حذر الخبير الروسي أناتولي تيخونوف من احتمال تلف محصول الأرز في الهند بسبب ظاهرة “النينو” المناخية، ما قد يؤدي إلى قفزة في الأسعار العالمية للأرز لم تحدث منذ أزمة عام 2008.



قال مدير مركز الأعمال الزراعية الدولية والأمن الغذائي في الأكاديمية الرئاسية الروسية، أناتولي تيخونوف: “تعتبر الهند الرائدة عالميا في استهلاك وتصدير الأرز. ونقص الرطوبة أثناء مرحلة امتلاء الحبوب في شهري اب/أغسطس وايلول/سبتمبر قد يؤدي إلى انخفاض حجم المحصول الإجمالي”.



وأضاف في تصريح لوكالة “نوفوستي”: “تعتبر سوق الأرز مجزأة للغاية وحساسة أمام العجز، فأي نقص يتراوح بين 15 و20 مليون طن من التجارة العالمية يُسبّب قفزات ذعرية في الأسعار”.



وأشار إلى أن من المرجح أن تتسبب ظاهرة “النينيو” في إتلاف محصول الأرز في الهند، تليها قفزة في الأسعار العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الغذاء العالمية في عام 2008، نتيجة العجز المتوقع.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن في حزيران/ يونيو الماضي أن ظاهرة “النينيو” ستقترب باحتمال 90% خلال الأشهر المقبلة، وأنها “ستصب الزيت على نار احترار الكوكب”. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة المناخية قد تعطل أنظمة الغذاء والمياه.



وقد حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بالفعل من أن “النينيو” قد تُضعف الرياح الموسمية الصيفية في معظم أنحاء الهند، وتُشكل ضغطا على زراعة الأرز والذرة خلال فترة النمو الحاسمة.



وتُوفر الهند 40% من الأسواق العالمية للأرز، ويُزرع الأرز أساسا في الولايات الشرقية والشمالية من البلاد، مثل البنغال الغربية وأتر برديش والبنجاب وأوديشا وبيهار. غير أن هذه المناطق تحديدا تقع في منطقة الخطر بسبب “النينيو”، حيث قد تتسبب الظاهرة في جفاف هذه المناطق خلال اب/ أغسطس وايلول/سبتمبر، مما يُقلص المحصول الإجمالي.



وذكّر المحلل تيخونوف بأن الهند كانت قد فرضت بالفعل حظرا على تصدير الأرز المكسور، بالإضافة إلى رسم جمركي بنسبة 20% على تصدير الأرز الأبيض. وأكد: “على خلفية ضعف الرياح الموسمية، قد يتم تشديد هذه الإجراءات، وصولا إلى حظر كامل لتصدير الأرز غير الباسمتي، كما حدث بالفعل في عام 2023”.



ويتوقع أنه في حال فرضت الهند حظراً شاملا على تصدير الأرز، فقد تصل أسعاره عالمياً إلى 700-750 دولارا للطن الواحد. وهو ما سيكون رقما قياسيا مطلقا لم يُسجّل منذ أزمة الغذاء في عام 2008.



وفي الوقت نفسه، فإن السوق الروسية للأرز مكتفية ذاتياً بالكامل من المنتج المحلي. وشدد تيخونوف على أنه “حتى في المواسم غير المواتية تماما، فإن محصول الأرز في روسيا يزيد بأكثر من مرة ونصف عن جميع احتياجات البلاد. هامش الأمان هائل”.



بلغ إجمالي محصول الأرز في عام 2025 نحو 1.19-1.24 مليون طن. أما الاستهلاك السنوي المحلي من حبوب الأرز، وفقاً لتقديرات الاتحاد الوطني للأرز، بما في ذلك المناطق الجديدة، فلا يتجاوز 798 ألف طن.

المصدر: نوفوستي