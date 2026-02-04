الأربعاء   
   04 02 2026   
   15 شعبان 1447   
   بيروت 21:06
    لبنان

    وفد من “المرابطون” يزور مفتي زحلة والبقاع

      زار وفد من مجلس محافظة البقاع في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، يتقدمهم الأخ بسام عراجي أمين مجلس المحافظة والأخ محمد عراجي مسؤول جمعية الهلال الوطني اللبناني في منطقة البقاع، سماحة مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي، وقدموا التهاني الى سماحته باسم المرابطون بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

      أكد الوفد على التقدير واحترام المرابطون للدور الوطني والديني لسماحته، وسعيه الدائم إلى لم شمل كل الأطياف الدينية والسياسية والاجتماعية، في منطقة البقاع، وحرصه الدائم على أن يكون دار الفتوى-أزهر البقاع، ملاذاً آمناً لكل الساعين على كافة المستويات الدينية والاجتماعية.

      شكر سماحة المفتي الدكتور علي الغزاوي وفد المرابطون، على زيارتهم وتقديمهم التهاني، داعياً جميع القوى الفاعلة في البقاع إلى توسيع أطر الانفتاح والحوار فيما بينهم، حرصاً على منطقة البقاع والوطن اللبناني ككل.

      المصدر: موقع المنار

      وفد من «المرابطون» يزور المفتي الجعفري الممتاز ويبحث تطورات لبنان

      “المرابطون” نوهت بالدور المصري في تعزيز العلاقات بين البلدين

      حركة المرابطون تنفي تسريبات بشأن أسماء مرشحيها

