    لبنان

    المرابطون يهنّئون بيوم النصر ويشيدون بالدور الروسي في كسر الهيمنة الأحادية

      استقبل سفير دولة روسيا الاتحادية لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، وفدًا من حركة الناصريين المستقلين المرابطون، برئاسة العميد مصطفى حمدان، وذلك في مقر السفارة في بيروت، حيث قدّم الوفد التهنئة بمناسبة يوم النصر على النازيين.

      وأكد العميد حمدان خلال اللقاء على أهمية القيمة الاستراتيجية العالية للاتحاد الروسي بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين في كسر الهيمنة الأحادية على الصعيد الدولي، مشيدًا بإنجازات القوات المسلحة الروسية في مواجهة ما وصفهم بـ«النازيين الجدد في كييف» وداعميهم في حلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية الغربية.

      وثمّن حمدان دور السفارة الروسية وسفيرها ألكسندر روداكوف في دعم مختلف أطياف المجتمع اللبناني إنسانيًا واجتماعيًا في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.

      وشدد على أن الانتصار على النازيين في الحرب العالمية الثانية على يد الشعب الروسي يشكّل نموذجًا لكل أحرار العالم في مقاومة الاحتلال، معتبرًا أن ذلك يتجلى اليوم في المواجهات الجارية في الجنوب اللبناني، في إطار ما وصفه بـ«المواجهة البطولية للمقاومين اللبنانيين ضد المحتل الإسرائيلي».

      المصدر: موقع المنار

