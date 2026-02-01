الصين وروسيا تعززان شراكتهما الاستراتيجية خلال استقبال وانغ يي لشويغو في بكين

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، خلال استقباله أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في بكين، أن العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا يمكن أن تبلغ “آفاقاً جديدة” خلال العام الجاري.

وعززت بكين وموسكو التعاون الاقتصادي والدبلوماسي في الأعوام الأخيرة، وباتت شراكتهما الاستراتيجية أكثر تجلياً عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع عام 2022.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية أن وانغ استقبل شويغو في إطار ما وصفته بـ”التواصل الاستراتيجي” بين البلدين، مشدداً على أهمية العمل المشترك للحفاظ على التعددية في زمن “الاضطراب”، والدفع نحو “عالم متعدد الأقطاب متكافئ ومنتظم”.

وأشار وانغ إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لـ”تعميق التنسيق الاستراتيجي، ودفع العلاقات الصينية الروسية لفتح آفاق جديدة في العام الجديد”.

وتأتي زيارة شويغو، الذي كان وزيراً للدفاع عند بدء غزو أوكرانيا قبل أربعة أعوام، في وقت تتوسط فيه واشنطن بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بشأن إنهاء الحرب ستبدأ الأربعاء في أبوظبي بدلاً من الموعد السابق المحدد الأحد.

ومنذ بدء الحرب، أكدت الصين موقفها المحايد رسمياً، وشددت على أنها لا توفر مساعدات عسكرية لأي من الطرفين، على خلاف الدعم الغربي لأوكرانيا. لكن بكين تبقى حليفة سياسية واقتصادية لموسكو، وتنتقدها الدول الغربية على خلفية عدم إدانتها الحرب.

المصدر: أ.ف.ب