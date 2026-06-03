الأربعاء   
   03 06 2026   
   17 ذو الحجة 1447   
   بيروت 02:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    5 شهداء و48 جريحًا وأضرار في مستشفى تبنين جراء الغارات الإسرائيلية المعادية على الجنوب

      أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة الغارات التي شنّها العدو الإسرائيلي على مناطق جنوبية عدة منذ منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء وحتى الساعة الثامنة مساءً، بلغت خمسة شهداء و48 جريحًا، بينهم طبيب وعاملون في القطاع الصحي.

      وأوضح المركز في بيان أن الاعتداءات توزعت على النحو الآتي:

      • برج الشمالي: استشهاد شخصين، بينهما طفل، وإصابة 32 شخصًا بجروح، من بينهم أربعة فلسطينيين، إحداهم طفلة.
      • عبا: استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، بينهم سيدة ومواطن سوري.
      • تبنين: إصابة 11 شخصًا بجروح، بينهم طبيب وخمسة موظفين في مستشفى تبنين الحكومي.

      وأشار البيان إلى أن مستشفى تبنين الحكومي تعرض لأضرار مادية جراء الغارات، في حلقة جديدة من الاعتداءات التي تستهدف المستشفيات والمراكز الصحية، في انتهاك للأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حماية المرافق الطبية والعاملين فيها .

      المصدر: الصحة اللبنانية

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الصحة اللبنانية: 8 شهداء و19 جريحًا في مجزرة بلدة دير الزهراني

      وزارة الصحة اللبنانية: 8 شهداء و19 جريحًا في مجزرة بلدة دير الزهراني

      الغارة على دراجة نارية قرب ثكنة الجيش في صور:شهيدان سوريان من بينهما طفل

      الغارة على دراجة نارية قرب ثكنة الجيش في صور:شهيدان سوريان من بينهما طفل

      الغارة على صيدا فجرا: 5 شهداء من بينهم سيدتان و21 جريحا من بينهم 5 أطفال

      الغارة على صيدا فجرا: 5 شهداء من بينهم سيدتان و21 جريحا من بينهم 5 أطفال