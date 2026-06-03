5 شهداء و48 جريحًا وأضرار في مستشفى تبنين جراء الغارات الإسرائيلية المعادية على الجنوب

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة الغارات التي شنّها العدو الإسرائيلي على مناطق جنوبية عدة منذ منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء وحتى الساعة الثامنة مساءً، بلغت خمسة شهداء و48 جريحًا، بينهم طبيب وعاملون في القطاع الصحي.

وأوضح المركز في بيان أن الاعتداءات توزعت على النحو الآتي:

برج الشمالي: استشهاد شخصين، بينهما طفل، وإصابة 32 شخصًا بجروح، من بينهم أربعة فلسطينيين، إحداهم طفلة.

استشهاد شخصين، بينهما طفل، وإصابة 32 شخصًا بجروح، من بينهم أربعة فلسطينيين، إحداهم طفلة. عبا: استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، بينهم سيدة ومواطن سوري.

استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، بينهم سيدة ومواطن سوري. تبنين: إصابة 11 شخصًا بجروح، بينهم طبيب وخمسة موظفين في مستشفى تبنين الحكومي.

وأشار البيان إلى أن مستشفى تبنين الحكومي تعرض لأضرار مادية جراء الغارات، في حلقة جديدة من الاعتداءات التي تستهدف المستشفيات والمراكز الصحية، في انتهاك للأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حماية المرافق الطبية والعاملين فيها .

المصدر: الصحة اللبنانية