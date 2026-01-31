السبت   
    عربي وإقليمي

    الإمام الخامنئي زار مرقد الإمام الخميني (قده)… وتأكيد على الالتزام بمبادئ الثورة الإسلامية ونهجها وتطلعاتها

      في الذكرى السابعة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران وانطلاق احتفالات عشرة الفجر، زار الامام السيد علي الخامنئي مرقد الامام الخميني قدس سره، في تأكيد على الالتزام بمبادئ الثورة الاسلامية ونهجها وتطلعاتها، في حماية الشعب الايراني والشعوب المستضعفة ومواجهة الاستكبار العالمي. واظهرت المشاهد الامام الخامنئي يقرأ الفاتحة ويصلي بالقرب من ضريح الامام الخميني.

      بزشكيان: للالتزام بمبادئ الإمام الراحل والشهداء

      من جهته، جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأعضاء حكومته العهد لمبادئ الثورة الإسلامية خلال زيارته لمرقد الإمام الخميني قدس سره في طهران، ووضع بزشكيان إكليلًا من الزهور على الضريح وقرأ الفاتحة، مؤكدًا الالتزام بمبادئ الإمام الراحل والشهداء.

      كما حذّر بزشكيان من محاولات خارجية لاستغلال الاحتجاجات الشعبية ودفعها نحو صراع داخلي يهدد استقرار إيران. وأكد أن الأعداء يسعون لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن عبر توظيف بعض المطالب الاجتماعية وتحويلها إلى أعمال عنف وتخريب. وشدد الرئيس الإيراني على أن الاستماع لمطالب المواطنين مسؤولية أساسية للدولة، داعيًا إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الوحدة الداخلية لمواجهة مخططات تستهدف البلاد.

      المصدر: موقع المنار

