“مايكروسوفت” تتكبد خسارة هائلة.. 357 مليار دولار تتبخر من قيمتها السوقية

تراجعت أسهم شركة “مايكروسوفت” بنحو %10 في ختام تعاملات الخميس، مسجلة أسوأ أداء يومي لها منذ مارس 2020، عقب إعلان نتائج أرباح خيبت آمال المستثمرين لا سيما في قطاع الحوسبة السحابية.

وأسفر ذلك عن فقدان الشركة نحو 357 مليار دولار من من قيمتها السوقية، لتستقر عند 3.22 تريليون دولار. وألقى هذا الهبوط بظلاله على القطاع الأوسع، حيث تراجع صندوق البرمجيات (iShares Expanded Tech-Software) بنسبة 5%، وأغلق مؤشر “ناسداك” منخفضا بـ 0.7%. وفي مفارقة لافتة، خالف سهم “ميتا” الاتجاه العام ليقفز بنحو 10% مدعوما بنتائج قوية وتوقعات متفائلة.

وكشفت البيانات المالية للعملاق التكنولوجي، أن نمو إيرادات خدمات “مايكروسوفت أزور” (Azure) والحوسبة السحابية بلغ نسبة 39%، وهو أقل من تقديرات “ستريت أكاونت” البالغة 39.4%. كما قدمت الشركة توجيهات مستقبلية حذرة لقطاع “الحوسبة الشخصية” (الذي يضم نظام ويندوز)، متوقعة إيرادات بـ 12.6 مليار دولار للربع الثالث، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 13.7 مليار دولار، فضلا عن ضغوط على هوامش التشغيل.

وأرجعت المديرة المالية للشركة، إيمي هود، التباطؤ النسبي إلى قرارات استراتيجية تتعلق بتوزيع الموارد، مشيرة إلى أن الشركة فضلت توجيه البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات الداخلية بدلا من العملاء الخارجيين.

وقالت هود: “لو قمنا بتخصيص وحدات معالجة الرسوميات “GPUs” بالكامل لصالح “أزور” في الربعين الماضيين من العام، لتجاوز النمو حاجز الـ 40%”. كما نوهت إلى أن النفقات الرأسمالية ستشهد تراجعا طفيفا في الربع الحالي.

وأثار أداء الشركة واستراتيجيتها تباينا حادا في آراء المحللين، إذ رأى بن رايتزس، كبير المحللين في “ميليوس ريسيرش”، أن “مايكروسوفت” تواجه “مشكلة في التنفيذ” داخل قطاع “أزور”، داعيا إلى تسريع وتيرة بناء مراكز البيانات.

وشكك فريق “يو بي إس” بقيادة كارل كيرستيد في جدوى تخصيص قدرات هائلة لمنتج “مايكروسوفت 365 كوبايلوت” (ميزة مساعد ذكاء اصطناعي لتطبيقات وخدمات مايكروسوفت)، معتبرين أنه لم يحقق الزخم الجماهيري المماثل لـ “تشات جي بي تي”، وطالبوا بإثبات العوائد الاستثمارية لهذه الخطوة.

في المقابل، دافع محللو “بيرنشتاين” بقيادة مارك موردلر عن استراتيجية الإدارة، معتبرين أن التركيز على المكاسب الطويلة الأجل أهم من محاولة دعم السهم بمكاسب قصيرة المدى.

المصدر: سي إن بي سي