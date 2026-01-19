الصين تشهد نموًا مستدامًا في دخل السكان في عام 2025

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، اليوم الاثنين، أن دخل السكان في الصين شهد نموًا مستدامًا في عام 2025، وسط استمرار الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وبحسب الهيئة، بلغ نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف في الصين 43377 يوانًا (حوالي 6192 دولارًا أمريكيًا) في عام 2025، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق من حيث القيمة الاسمية. كما بلغ الرقم الوسيط لنصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف على الصعيد الوطني 36231 يوانًا، بزيادة اسمية بنسبة 4.4% على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن نمو دخل سكان الريف فاق نمو دخل سكان الحضر، حيث ارتفع نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف في المناطق الريفية بنسبة 5.8%، بينما ارتفع نصيب الفرد من الدخل في المناطق الحضرية بنسبة 4.3% من حيث القيمة الاسمية.

وبالنسبة للإنفاق الاستهلاكي، بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي في الصين 29476 يوانًا، بزيادة 4.4% على أساس سنوي من حيث القيمة الاسمية. كما ارتفع نصيب الفرد من استهلاك الخدمات بنسبة 4.5%، ليشكل 46.1% من إجمالي نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025.

ووفقًا للبيانات أيضًا، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5% على أساس سنوي في عام 2025، محققًا الهدف السنوي الذي كان يتراوح حول 5%.

المصدر: وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"