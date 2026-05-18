أغنى مقاطعة في الصين مستعدة لتوسيع التعاون مع روسيا



أعلنت نائبة حاكم مقاطعة “غوانغ دونغ” أغنى مقاطعات الصين الواقعة في الجنوب، تشانغ قوه تشي أن المقاطعة تعتزم توسيع التعاون مع روسيا.



وقالت تشانغ قوه تشي خلال المنتدى الروسي الصيني السادس للتعاون الإقليمي إن غوانغ دونغ تعمل بنشاط على تعميق التعاون العملي مع مختلف مناطق روسيا، كما أن التجارة الثنائية تشهد نموا مستقرا، وتتوسع مجالات التعاون بشكل مستمر، وتم تحقيق نتائج مهمة في مختلف الجوانب.



وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مقاطعة غوانغ دونغ وروسيا في عام 2025 بلغ 124 مليار يوان ما يعادل 18 مليار دولار.



وأضافت أن غوانغ دونغ ستواصل تنفيذ التوجيهات المهمة للرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن تعزيز مواءمة مبادرة “الحزام والطريق” مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتعميق التعاون الإقليمي مع روسيا، سعيا لتحقيق نتائج جديدة وأكثر أهمية.



وبحسب قولها، تدعو السلطات المحلية الشركات الروسية للمشاركة في المعارض المقامة في غوانغ دونغ وتصدير منتجاتها، بما في ذلك موارد الطاقة والمنتجات الزراعية.



كما أوضحت بالقول: نحن ندعم أيضا دخول منتجات مقاطعة غوانغ دونغ إلى السوق الروسية، ونشجع الجانبين على تعزيز التبادل في المعارض والتجارة، بما يساهم في توسيع حجم التبادل التجاري.



وأشارت إلى أن المقاطعة تنتج أكثر من 15% من السيارات الكهربائية في العالم، و20% من الروبوتات الصناعية، و40% من الهواتف الذكية، و70% من الطائرات المسيرة المخصصة للاستخدام الاستهلاكي. كما تضم المنطقة نحو 74 ألف شركة صناعية كبيرة.



وأضافت نائبة الحاكم أن الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة في عام 2025 بلغ 14.6 تريليون يوان ما يعادل 2.14 تريليون دولار، بينما يبلغ عدد سكانها الفعلي نحو 165 مليون نسمة.



وقالت: هذا الحجم الكبير من السكان والاقتصاد يعني وجود إمكانات تسويقية هائلة.



ويذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعة غوانغ دونغ يعادل اقتصاد كندا المقدر بنحو 2.39 تريليون دولار في عام 2025 أو إيطاليا حوالي 2.55 تريليون دولار في عام 2025.

المصدر: نوفوستي