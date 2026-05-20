نيبينزيا: الأمم المتحدة تتحمل بنفسها مسؤولية عجزها الخاص

قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن موقف هذه المنظمة الدولية المعادي لروسيا كبح قدرتها على المساهمة في التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

وأضاف نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: “بعد أن اتخذت قيادة الأمم المتحدة موقفا متحيزا ومعاديا لروسيا في وقت من الأوقات وقررت أن تتبع بنفسها المواقف الغربية التي اعتادت عليها، أغلقت على نفسها فرصة المساهمة في حل الأزمة الأوكرانية”.

وأشار المندوب الروسي الدائم أيضا، إلى أن الأمم المتحدة تتحمل بنفسها ذنب عجزها التام في هذا السياق.

في وقت سابق، صرح نيبينزيا في مقابلة مع وكالة نوفوستي بأنه لا يرى دورا للأمم المتحدة في حل الأزمة الأوكرانية.

في نيسان / أبريل الماضي، قال كيريل لوغفينوف مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية إن دول الغرب تهيمن على الأمانة العامة للأمم المتحدة، وأن موظفي الأمانة يأخذون تعليماتهم من عواصمهم بدلا من الحياد.

وأكد الدبلوماسي الروسي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “يتجاهل واجباته القانونية”، ويُكرّس المزيد من الوقت لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة “الأمم المتحدة-80” للإصلاح.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية