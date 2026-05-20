ريابكوف: روسيا ستبدي رد فعل متناسبا على أي تجارب نووية لدى أي دولة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة “تاس” بأن روسيا سترد بشكل مناسب ومتناسب إذا قامت أي دولة بإجراء تجارب نووية.

وأضاف نائب الوزير: “على أي حال، يتطلب الوضع الراهن أن تكون بنيتنا التحتية الوطنية جاهزة في حال أقدمت الولايات المتحدة أو غيرها على إجراء تجارب نووية واسعة النطاق. ونؤكد أنه إذا أجرت أي دولة تجارب نووية، فسوف نرد بشكل مناسب ومتناسب”.

وتشهد الساحة الدولية اتهامات متبادلة بين الولايات المتحدة والصين وتلميحات بالعودة إلى التجارب التفجيرية الحية لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي.

واتهمت الاستخبارات والخارجية الأمريكية، الصين رسميا بإجراء تجارب نووية سرية ومنخفضة القوة (تحت الأرض) في موقع “لوب نور”.

ونفت بكين هذه الاتهامات بشكل قاطع ووصفتها بأنها “أكاذيب ومحض افتراء”.

واعتبرت بكين أن واشنطن تخترع هذه الذرائع لتبرير استئناف تجاربها النووية الخاصة والتهرب من التزاماتها الدولية.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات ببدء العمل فورا للاستعداد لإمكانية استئناف التجارب النووية التفجيرية.

المصدر: وكالة تاس الروسية