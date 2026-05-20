    اقتصاد

    البطالة ترتفع في بريطانيا مع تصاعد تداعيات الحرب على إيران وتراجع سوق العمل


      أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار/مارس، مقارنة بـ4.9% في الفترة السابقة، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالحرب على إيران.


      كما سجلت الوظائف الشاغرة تراجعاً بمقدار 28 ألف وظيفة بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل لتصل إلى 705 آلاف، وهو أدنى مستوى منذ نيسان/أبريل 2021، بالتزامن مع تباطؤ نمو الأجور.


      في سياق متصل، حذّر أصحاب العمل من أن الأضرار الناجمة عن “الصراع في الشرق الأوسط” تتزايد باطراد، فيما كشف تقرير صادر عن المعهد المعتمد للأفراد والتنمية أن أصحاب العمل يضعون إدارة التكاليف فوق النمو.


      وأشار التقرير إلى أن نحو 60% من أصحاب العمل يعتبرون التكاليف أولوية رئيسية، في ظل ارتفاع فواتير الطاقة والموردين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة الناتجة عن زيادة التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى للأجور.


      وتراجعت إعلانات الوظائف في قطاعات عدة بينها الطيران ووكلاء السفر وسائقو القطارات، في حين ارتفعت إعلانات وظائف المربيات ومساعدات الأطفال، إضافة إلى وظائف مديري المبيعات وسائقي البريد.

      المصدر: الجديد

