ستاندرد تشارترد يعتزم تقليص 7800 وظيفة بحلول 2030 مع توسيع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، الثلاثاء، عزمه تقليص آلاف الوظائف بحلول عام 2030، في إطار توجهه نحو توسيع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تنفيذ المهام الإدارية والعمليات التشغيلية.

وقال البنك، الذي يركز نشاطه بشكل أساسي على الأسواق الآسيوية، في بيان، إن “المرحلة التالية من النمو ستُدعم عبر نموذج تشغيلي أكثر بساطة وسرعة وترابطاً”.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على “توسيع نطاق الاستخدامات العملية للأتمتة والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بهدف تبسيط العمليات وتحسين عملية صنع القرار وتعزيز خدمة العملاء والكفاءة الداخلية”.

ويخطط البنك لتقليص أكثر من 15% من الوظائف المحددة، أي ما يعادل نحو 7800 وظيفة.

وقال الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد بيل وينترز إن البنك “يستثمر في القدرات التي من شأنها تعزيز مزاياه التنافسية ودفع النمو المستدام وتحقيق عوائد أعلى جودة على المدى الطويل، مع وجود أهداف واضحة”.

ولم يحدد البنك، الذي يوظف نحو 82 ألف شخص حول العالم، الدول التي ستشملها عمليات التسريح.

وأشار البيان إلى أن الشركة تأمل أن تسهم هذه التغييرات في تحسين الإنتاجية، بما يساعد على رفع دخل الموظف بنحو 20% بحلول عام 2028.

وأضاف وينترز: “تستند استراتيجيتنا إلى اعتقاد بسيط مفاده أن العالم يزداد ترابطاً وتعقيداً وتجاوزاً للحدود”.

المصدر: أ.ف.ب.