    اقتصاد

    أستراليا تلجأ إلى الصين لتأمين وقود الطائرات وسط أزمة هرمز


      أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن بلاده ستستورد 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600 ألف برميل، بخطوة عاجلة لمواجهة تداعيات اضطراب سلاسل التوريد وإغلاق هرمز.

      ومن المقرر أن تصل الشحنات إلى الموانئ الأسترالية مطلع حزيران/يونيو، في إطار جهود حكومية لتأمين إمدادات الوقود لقطاعات الطيران والسياحة والشحن الجوي، التي تأثرت بارتفاع الأسعار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

      وجاءت الصفقة بعد مباحثات رفيعة بين ألبانيزي ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، أسفرت عن تخفيف قيود التصدير التي فرضتها بكين لحماية مخزونها الداخلي.


      وفي سياق متصل، أمنت أستراليا 38,500 طن من أسمدة اليوريا من بروناي، إلى جانب شحنات سابقة من إندونيسيا، لدعم القطاع الزراعي وضمان استقرار إنتاج الغذاء. وتموّل هذه التحركات عبر صندوق حكومي لأمن الوقود والأسمدة بقيمة 7.5 مليار دولار أسترالي، لمساعدة الاقتصاد على امتصاص صدمات السوق العالمية.


      وتعد الصين موردا رئيسيا لأستراليا، إذ كانت تلبي نحو ثلث احتياجاتها من وقود الطائرات قبل اندلاع الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط.

      المصدر: وكالات

