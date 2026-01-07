أسطول الصمود العالمي يطلب إذن مصر لعبور قافلة إنسانية برية إلى غزة

تقدّم أسطول الصمود العالمي بطلب رسمي للحكومة المصرية للحصول على موافقة لعبور قافلة إنسانية برية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح جنوب القطاع.

وأوضح الأسطول في بيان أن قطاع غزة يواجه ظروفاً قاسية خلال فصل الشتاء في ظل أزمة إنسانية “من صنع الإنسان” نتيجة القيود المستمرة على وصول المساعدات. وأكد أن الطلب يهدف إلى إيصال الغذاء والأدوية ومواد الإيواء والإمدادات الأساسية إلى السكان المتضررين.

وأشار البيان إلى أن القافلة ستدخل مصر عبر المعبر الحدودي مع ليبيا، وتعبر الأراضي المصرية بشكل آمن بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إجراءات التفتيش والأمن واللوجستيات، وصولاً إلى معبر رفح لتسليم المساعدات العاجلة، مؤكداً أن المهمة “إنسانية بحتة وملتزمة بعدم العنف”.

وكان أسطول الصمود العالمي قد أعلن سابقاً بدء التحضير لمهمة بحرية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة في ربيع 2026، بمشاركة أكثر من 100 قارب وحوالي 3000 مشارك من أكثر من 100 دولة، في أكبر عمل مدني منسق لدعم فلسطين حتى الآن.

يذكر أن مصر أغلقت معبر رفح منذ أيار/مايو 2024 بعد التوغل الإسرائيلي في المدينة وسيطرة جيش الاحتلال على المعبر ورفع العلم الإسرائيلي عليه، مؤكدة رفضها أي تنسيق مع الاحتلال بشأنه. كما داهم جيش الاحتلال، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سفن أسطول الصمود أثناء مهمة بحرية لكسر الحصار على غزة، واقتاد سفن القيادة إلى ميناء أسدود.

المصدر: وكالة تسنيم