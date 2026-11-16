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    اقتصاد

    مصر تبدأ بإنتاج الغاز من حقل جديد في البحر المتوسط


      أعلنت شركة شل مصر بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غرب مينا في البحر المتوسط، في خطوة تستهدف تعزيز إمدادات الغاز للسوق المحلية.


      وقالت الشركة، في بيان الأحد، إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج الحقل إلى 160 مليون قدم مكعبة يوميا.


      وأوضحت داليا الجابري، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسة شركات شل في مصر، أن بدء الإنتاج بعد ثلاث سنوات فقط من اكتشاف الحقل يعكس سرعة تنفيذ المشروع وفاعلية التعاون بين الشركاء.


      وأضافت أن المشروع جاء ثمرة التنسيق المبكر مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة كوفبيك، ما ساعد على اتخاذ القرارات اللازمة وتسريع أعمال التنمية.


      وتتولى شركة غرب مينا للغاز تشغيل الحقل، الواقع في منطقة امتياز شمال شرق العامرية، حيث جرى ربطه بالبنية التحتية القائمة لمشروع غرب الدلتا العميق، من خلال خط أنابيب جديد بطول 7 كيلومترات.


      وينقل الخط إنتاج الحقل إلى مجمع معالجة الغاز في البرلس، تمهيدا لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وأسهم استخدام المنشآت القائمة في تقليص الوقت اللازم لتنمية الحقل وبدء الإنتاج.

      المصدر: روسيا اليوم

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