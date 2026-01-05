الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 19:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الحجار: الهوية الرقمية تشكّل أحد أهداف وزارة الداخلية الأساسية في المرحلة المقبلة

      أكد وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية أحمد الحجار أن “الهوية الرقمية تشكّل أحد أهداف الوزارة الأساسية في المرحلة المقبلة، تمهيدًا للانتقال إلى المكننة الشاملة وتحديث الإدارة بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزّز كفاءة العمل الإداري”.

      كلام الحجار جاء الاثنين خلال استقباله المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب ورؤساء دوائر النفوس، وأشاد الحجار “بجهود العاملين في المديرية والإدارات التابعة لها”، مؤكّدًا أن “الإدارة قادرة على مواجهة التحديات والارتقاء بمسؤولياتها، متى توافرت الإرادة والشفافية والأشخاص العاملون بضمير ومهنية”.

      وأضاف الحجار أن “النجاح لا يُصنع إلا بجهد جماعي متواصل، وقد أثبتم أنكم على قدر المسؤولية، وآخر دليل على ذلك إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بكل شفافية، رغم التحديات”، وتابع “هناك استحقاقات مقبلة تتطلب أيضًا منا جميعًا الجهوزية الكاملة والتعاون لتأمين حسن سيرها”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الحجار: لتعزيز مفاهيم العيش المشترك والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع

      الحجار: لتعزيز مفاهيم العيش المشترك والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع

      “وزير الداخلية في طرابلس: الأمن خط أحمر”

      “وزير الداخلية في طرابلس: الأمن خط أحمر”

      الحجار وحيدر زارا الجريحة بزي

      الحجار وحيدر زارا الجريحة بزي