سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً واحداً على الأقل، لم يتم تحديد نوعه، باتجاه بحر اليابان يوم الأحد.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة برصد عملية الإطلاق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان آخر إطلاق لصاروخ باليستي من كوريا الشمالية باتجاه بحر الشرق في 7 تشرين الثاني / نوفمبر.

ويشار إلى أن كوريا الشمالية طورت صواريخ كروز استراتيجية متقدمة (مثل سلسلة صواريخ “هواسال” Hwasal) القادرة على حمل رؤوس نووية وضرب أهداف على بعد من 1500 إلى 2000 كم. تم اختبارها لإطلاقها من منصات بحرية (غواصات/سفن) وأرضية، وهي مصممة للتحليق بارتفاعات منخفضة وتفادي الرادارات، مما يعزز قدرات الردع والضربة النووية.

المصدر: وكالة يونهاب