كوريا الشمالية: وضعنا كدولة نووية أمر محسوم ولا رجعة فيه

أكدت كوريا الشمالية أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية أصبح «محسوماً بشكل لا رجعة فيه»، منتقدةً المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن تعزيز الردع النووي في مواجهة بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن «الخطاب العبثي الصادر عن الولايات المتحدة وحلفائها، إلى جانب تعاونهما في تشكيل تهديد نووي ضد كوريا الشمالية، لن يؤثر أبداً على موقفها النهائي الذي لا رجعة فيه باعتبارها دولة حائزة للأسلحة النووية».

وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الكورية الجنوبية سول، حيث ناقش مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سبل تعزيز الردع النووي ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة البرنامج النووي والصاروخي المتنامي لكوريا الشمالية، وذلك ضمن أعمال المجموعة الاستشارية النووية المشتركة.

وبحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن الدول التسع المالكة للأسلحة النووية حتى كانون الثاني 2025 هي: روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، الصين، الهند، باكستان، إسرائيل، وكوريا الشمالية، وتمتلك مجتمعة نحو 12 ألفاً و241 رأساً نووياً.

المصدر: كالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية