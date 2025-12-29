الرئيس عون استقبل وزير البترول المصري: مذكرة التفاهم لتلبية حاجاتنا من الغاز الطبيعي تؤمن القدرة على زيادة انتاج الكهرباء

أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا،لوزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي عن امتنان لبنان رئيسا وشعبا للدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للشعب اللبناني بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”، معتبرا “ان توقيع لبنان ومصر لمذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري، خطوة عملية واساسية سوف تؤمن للبنان القدرة على زيادة انتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين والمقيمين فيه وتخفف من التقنين المتبع”.

وفيما شكر الرئيس عون الوزير بدوي على الاستجابة الدائمة من الجانب المصري لحاجات لبنان، فأنه حمله تحياته الى الرئيس السيسي وتمنياته في “أن تحمل السنة الجديدة خيرا وسلاما وتقدما لجمهورية مصر العربية رئيسا وشعبا”.

وكان الوزير بدوي عرض للرئيس عون في خلال اللقاء الذي حضره السفير المصري في لبنان علاء موسى والوفد المرافق للوزير المصري، “اهتمام بلاده بملف الطاقة في لبنان كترجمة عملية لتوجيهات الرئيس السيسي وكنتيجة سريعة لزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل أيام الى بيروت”. وأشار الى “ان التعاون اللبناني- المصري في مجال الغاز سيكون من ثمار العلاقات اللبنانية – المصرية المتينة لاسيما وان مصر سوف تقدم كل الدعم للبنان في هذا المجال من خلال الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات عدة منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية”.

ولفت الى “انشاء مجموعات عمل بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين من اجل تنسيق العمل وإفادة لبنان من الخبرات المصرية في مجال القطاع النفطي والغازي”، مشيرا الى “ان مصر معنية أيضا بتوفير البنى التحتية الضرورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام