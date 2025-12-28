احتجاجات في “تل ابيب” تطالب برحيل حكومة نتنياهو واجراء تحقيق مستقل في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر

شهدت “تل أبيب” تظاهرة مساء السبت، احتجاجًا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين برحيل الحكومة، و تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الإخفاقات الأمنية والسياسية التي رافقت هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وتجمع المتظاهرون في ساحة هابيما، ورفعوا لافتات منتقدة لنتنياهو وحكومته، تتهمهم بالفساد والتضليل، ولافتات تتهم الحكومة بالفساد والتضليل، مردّدين هتافات تطالب بالمحاسبة وتحميل المسؤولية للمستويات السياسية العليا فيما حمل آخرون صورًا لأشخاص ما زالت جثامينهم محتجزة في قطاع غزة.

وقال المتظاهر غال إنبار إن المشاركة في الاحتجاج، رغم سوء الأحوال الجوية، تأتي للتأكيد على ضرورة تحمّل المسؤولين لمسؤولياتهم وترك المجال لمؤسسات الدولة للتحقيق في ما وصفه بـ”الحدث الكارثي” الذي وقع في السابع من أكتوبر. وأضاف أن البلاد “تنتقل من كارثة إلى أخرى من دون استخلاص الدروس”.

من جهتها، قالت المتظاهرة رينا تيننباوم، المقيمة في الولايات المتحدة، أنها تحرص على المشاركة في الاحتجاجات خلال زياراتها المتكررة إلى “إسرائيل”، معربة عن أملها في “إزاحة هذه الحكومة” وفتح أفق جديد لمستقبل البلاد.

وشهدت التظاهرة أيضًا مشاركة شخصيات عامة، من بينها المفوض السابق لشرطة الاحتلال الإسرائيلية روني الشيخ، الذي حذّر من الاستمرار في تجاهل الأخطاء، داعيًا إلى وقف ما وصفه بـ”مسار الانزلاق من كارثة إلى أخرى”، ومشدّدًا على أن الحقيقة لا يمكن إخفاؤها إلى الأبد.

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق موجة متواصلة من التظاهرات داخل الكيان الإسرائيلي، تعكس تصاعد الغضب الشعبي إزاء أداء الحكومة في إدارة الحرب وتداعياتها الأمنية والسياسية، إضافة إلى ملف الأسرى والتحقيق في أسباب الإخفاقات التي سبقت هجوم حماس.

المصدر: وكالة يونيوز