اليابان تشتري شحنة نفط من روسيا بسبب الوضع المتأزم في مضيق هرمز

اشترت اليابان شحنة من النفط الروسي وسط تصاعد التوتر حول إيران وإغلاق مضيق هرمز، الذي تستورد اليابان من خلاله 95% من إجمالي وارداتها النفطية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تبحر ناقلة النفط Voyager التي ترفع العلم العماني حاليا قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كيوشو اليابانية. ومن المتوقع أن تصل إلى ميناء كيكوما في جزيرة شيكوكو، مكان مصفاة شركة تايو أويل، في الثالث من مايو.

من جانبه أكد مصدر في الشركة المذكورة، لمراسل وكالة تاس شراءها للنفط من سخالين.

أوقفت اليابان استيراد النفط الروسي بعد فبراير 2022، وانضمت لاحقا إلى آلية تحديد سقف الأسعار التي أطلقتها الدول الغربية، باستثناء شحنات محددة من مشروع سخالين-2 المرتبطة بعقود توريد الغاز الطبيعي المسال. هذا النفط مستثنى من نظام العقوبات. وكانت آخر عملية شراء لشركة تايو أويل للنفط الروسي من سخالين في حزيران / يونيو 2025.

في السنوات الأخيرة، استوردت اليابان نحو 95% من نفطها من الشرق الأوسط، حيث تمر معظم هذه الشحنات عبر مضيق هرمز. وفي ظل تصاعد التوتر المحيط بإيران واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، باتت الحكومة اليابانية قلقة بشأن إيجاد مصادر بديلة لإمدادات النفط.

وعلاوة على ذلك، بدأت اليابان في استنزاف احتياطياتها النفطية الاستراتيجية. ولاحقا خلصت الحكومة اليابانية إلى أنها، بفضل هذه الاحتياطيات جزئيا، ستتمكن من تغطية احتياجات البلاد النفطية بالكامل حتى نهاية عام 2026 على الأقل.

مع ذلك، لم يذكر المسؤولون اليابانيون روسيا ضمن قائمة الموردين المحتملين للنفط. ولم ترد وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على سؤال مراسل وكالة تاس حول ما إذا كانت تدرس استيراد النفط الروسي، لا سيما في ظل الرفع المؤقت للقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على بيع النفط ومشتقاته من روسيا.

في الوقت نفسه، تتعالى الأصوات في اليابان مطالبة باستئناف شراء النفط من روسيا. ويؤيد هذا الموقف بشكل خاص مونيو سوزوكي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. ويعتزم سوزوكي زيارة موسكو في الثالث من مايو ، وكما أشار في حديثه مع مراسل وكالة تاس، فإنه ينوي على ضوء الوضع في إيران مناقشة التعاون في مجال الطاقة بين روسيا واليابان، من بين أمور أخرى.

كما أعرب الخبراء عن دعمهم لشراء النفط الروسي. فعلى سبيل المثال، صرّح تسونيو واتانابي، الخبير البارز في السياسة الخارجية اليابانية والباحث الأول في مؤسسة ساساكاوا للسلام، لمراسل وكالة تاس، بأنه نظرا لتأزم الوضع حول إيران، والذي قد يؤدي إلى نقص في إمدادات الطاقة من الخليج لمدة عام، فإن اليابان بحاجة إلى استعادة وتطوير علاقاتها مع موردي النفط الآخرين، بما في ذلك روسيا.

المصدر: روسيا البوم