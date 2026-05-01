الجيش اللبناني: عمليات دهم في عكار وصيدا وتوقيف 10 أشخاص وضبط أسلحة ومخدرات

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها، الجمعة، أنه “تم تنفيذ عمليات دهم في عكار وصيدا وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات”.

وقال البيان “نفّذت مديرية المخابرات عمليات دهم في مدينة صيدا وأوقفت 6 فلسطينيين لاتجارهم بالأسلحة، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية”، وتابع “كما أوقفت المديرية في منطقة ببنين – عكار 4 مواطنين لاتجارهم بالمخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهم كمية منها بالإضافة إلى أسلحة حربية”.

وأضاف البيان “سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام