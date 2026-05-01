قالیباف: أيام البناء والإعمار قادمة

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، في رسالة بمناسبة يوم العمال، الجمعة، إن “أيام البناء والإعمار بعد الانتصار على القوى العظمى المعادية قادمة، وإن إعمار إيران العزيزة لن يتيسر بدون الكدح الليلي والنهاري للعمال المجتهدين”.

واعتبر قاليباف أن “العمال هم الرأسمال الحقيقي لهذه الأرض والحدود، وهذا الفخر والعزة هو ثمرة جهد مخلص اكتُسب بعرق الجبين والأيادي المتكلّسة، وهو محترم لدى العامة بالإضافة إلى أسرهم المحبة لهم”.

وأكد قاليباف أن “شهداء العمال الذين لم يتركوا ثغورهم خلال أيام الحرب المفروضة حتى آخر لحظة، قدّموا لنا درساً عظيماً في المقاومة وتحمل المسؤولية، ومسؤولو البلاد ممتنون ومدينون دائماً لجهودهم وبسالتهم”.

وقال قاليباف “زملائي في مجلس الشورى الإسلامي ملتزمون أيضاً، من خلال أداء مهامهم التشريعية والرقابية، بتوفير السبل لتحسين الأوضاع المعيشية والرفاهية للعمال الكادحين في ميدان البناء ولأسرهم الصابرة، وذلك كي يُعوَّض ولو جزء يسير من جهودهم”.

المصدر: وكالة فارس