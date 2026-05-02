فايننشال تايمز تعتبر التأخير في تسليم الصواريخ الأمريكية من الأنباء السيئة لأوكرانيا

نقلت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة حذرت حلفاءها من تأخيرات طويلة في تسليم المنظومات الصاروخية بسبب استنزاف مخزونات هذه الأسلحة نتيجة للحرب في إيران.

وبحسب مصادر الصحيفة، تلقى شركاء الولايات المتحدة في المملكة المتحدة وبولندا وليتوانيا وإستونيا مثل هذه التحذيرات.

وأفاد مصدران آخران للصحيفة بأن واشنطن نقلت معلومات مماثلة إلى حلفائها في الدول الآسيوية.

ونوهت الصحيفة بأن التأخيرات تنبع من مخاوف البنتاغون الشديدة بشأن توافر هذا النوع من الأسلحة في المستودعات بعد شهرين من قصف إيران. وقد أجبر هذا الولايات المتحدة أيضا على إعادة نشر أسلحتها من مناطق أخرى في العالم، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتصف صحيفة فايننشال تايمز هذا بأنه نبأ في غاية السوء بالنسبة لأوكرانيا، وسط مخاوف سابقة بشأن تراجع دعم واشنطن لكييف.

وذكرت الصحيفة أن التأخيرات ستؤثر على إمدادات الذخيرة لأنظمة صواريخ الدفاع الجوي من طراز NASAMS ولراجمات الصواريخ HIMARS.

ووفقا للصحيفة، يتم استخدام منظومات NASAMS في أستراليا وهنغاريا، والدنمارك وإندونيسيا وإسبانيا، وقطر وليتوانيا وهولندا، والنرويج وعُمان وتايوان، وأوكرانيا وفنلندا.

وذكرت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، المُصنِّعة لأنظمة HIMARS، أن 14 دولة من شركاء الولايات المتحدة تستخدم هذه المنظومات بما في ذلك أستراليا، والإمارات العربية، وبولندا وتايوان وأوكرانيا وإستونيا.

استشهدت الصحيفة ببيان صادر عن وزارة الحرب الأمريكية، جاء فيه أنها “تقيّم بعناية طلبات المعدات الجديدة من الشركاء، بالإضافة إلى اتفاقيات نقل الأسلحة القائمة، لضمان تلبيتها للاحتياجات العملياتية”. ومع ذلك، امتنع البنتاغون عن كشف التفاصيل، مشيرا إلى “الطبيعة الحساسة لهذه القضايا من الناحية العملياتية”.

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن استنزاف المخزونات الأمريكية يضر بأوكرانيا بالفعل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى لم تسمه قوله إن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى كييف تأخرت منذ بداية الحرب ضد إيران.

المصدر: وكالة تاس الروسية + فايننشال تايمز