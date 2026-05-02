الاتحاد الأوروبي يُحذر من “خيارات مفتوحة” للرد على رسوم ترامب الجمركية

حذر الاتحاد الأوروبي من أنه يحتفظ بحقه في الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25%.

واعتبر الاتحاد أن واشنطن قد تخالف اتفاقا تجاريا تم التوصل إليه بين الجانبين في صيف عام 2025، جاء التحذير على لسان مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي أكدت أن الكتلة “ستبقي جميع الخيارات مفتوحة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي”، في حال اتخذت الولايات المتحدة إجراءات لا تتماشى مع الاتفاق.

وأعلن ترامب امس الجمعة، عبر منصته “تروث سوشيال”، عزمه زيادة التعريفة الجمركية على المركبات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25% الأسبوع المقبل، متهما الكتلة الأوروبية “بعدم الامتثال” للاتفاق التجاري المبرم. وأضاف أنه “مفهوم ومُتفق عليه تماما” أن السيارات المنتجة داخل الولايات المتحدة لن تخضع لأي رسوم.

يأتي هذا التصعيد بعد أقل من عام على اتفاق “ترنبري”، الذي تم التوقيع عليه في منتجع ترامب الاسكتلندي في تموز / يوليو 2025، والذي حدد سقفا للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 15%. وتستثنى رسوم السيارات هذه من حكم المحكمة العليا الأمريكية التي أبطلت العديد من رسوم ترامب الجمركية السابقة.

ووصف بيرند لانجه، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، القرار بأنه “غير مقبول”، مشيرا إلى أن “سلوك الرئيس ترامب يظهر مدى عدم موثوقية الجانب الأمريكي.. فهذه ليست طريقة لمعاملة الشركاء المقربين”، وأضاف لانجه أن الاتحاد الأوروبي “سيرد بأقصى درجات الوضوح والحزم”.

في المقابل، تؤكد المفوضية الأوروبية أنها تفي بالتزاماتها تجاه الاتفاق، بينما تخالف الولايات المتحدة التعهدات من خلال توسيع نطاق الرسوم على مئات المنتجات الأخرى.

يأتي التصعيد التجاري في وقت تشهد فيه العلاقات عبر الأطلسي توترات متزايدة، ليس فقط بسبب الخلافات التجارية، بل أيضا بسبب الموقف من النزاع في أوكرانيا والحرب الدائرة مع إيران، وتُعتبر الصناعة الألمانية، بما في ذلك علامات تجارية كبرى مثل فولكس فاغن وبي إم دبليو، الأكثر تضررا من هذه الرسوم.

يُذكر أن الاتفاق التجاري بين الطرفين لا يزال قيد التصديق من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع ألا تكتمل هذه العملية قبل شهر حزيران / يونيو.

المصدر: روسيا اليوم