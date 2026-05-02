الخارجية الأمريكية تجيز بيع 10 آلاف صاروخ APKWS لإسرائيل بقيمة 992.4 مليون دولار

قالت الخارجية الأمريكية في بيان رسمي إنها “وافقت على البيع المحتمل لـ 10000 صاروخ عالي الدقة من طراز APKWS ومعدات ذات صلة إلى إسرائيل مقابل 992.4 مليون دولار”.

وجاء في البيان: “وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لحكومة إسرائيل وفقا لبرنامج المبيعات العسكرية الخارجية. ويدور الحديث عن بيع منظومات أسلحة عالية الدقة Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) والمعدات المرتبطة به. وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة 992.4 مليون دولار”.

ونوهت الوزارة بأن “هذه الصفقة، ستعزز قدرة إسرائيل على ضرب الأهداف بدقة مع تقليل الأضرار الجانبية.”

في وقت سابق صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه خلال محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حثه على استخدام تكتيكات الضربات الدقيقة في عملياته في لبنان.

وتواصل “القوات الإسرائيلية”، شن غاراتها على مناطق عدة في جنوب لبنان، في خرق متواصل لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان و”إسرائيل” ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من نيسان / أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ الثاني من آذار / مارس الماضي. وأعلن ترامب مجددا في 23 نيسان / أبريل الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” و لبنان لمدة 3 أسابيع.

المصدر: روسيا اليوم